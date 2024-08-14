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Интерфакс-АВН

Адмирал Кравченко рассчитывает на создание для ВМФ кораблей океанской зоны под эгидой новой морской коллегии

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Виктор Кравченко
Виктор Кравченко.
Источник изображения: voennoedelo.com

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко считает создание морской коллегии ответом на новые угрозы безопасности России.

"Все главные угрозы у нас - с морских направлений. Необходимое решение, особенно сейчас", - сказал Кравченко "Интерфаксу" во вторник.

По словам адмирала, в России существовала морская коллегия при правительстве, но теперь ее статус повышен.

"Сделан акцент на развитии Военно-морского флота. Надо строить флот не прибрежного использования, а океанской зоны. Надеюсь, что такие решения под эгидой морской коллегии будут приняты. Также есть акцент на Арктике, на которую сейчас появилось очень много претендентов", - сообщил адмирал.

"Существуют новые вызовы. Еще неизвестно, каким будет развитие конфликта между Израилем и Палестиной, что в перспективе будет на востоке. Надо заранее всё предусматривать и вырабатывать решения. России нужен сильный флот", - сказал Кравченко.

Президент России Владимир Путин постановил образовать морскую коллегию РФ. Согласно указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, председателем коллегии назначен помощник президента Николай Патрушев.

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Страны
Израиль
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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