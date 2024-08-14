Латвия подготовила к отправке на Украину очередную партию из порядка 500 дронов

Министр обороны страны Адрис Спрудс ранее сообщал об отправке на Украину также порядка 500 дронов

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Латвия подготовила очередную партию из порядка 500 беспилотников латвийского производства к отправке на Украину. Об этом сообщил министр обороны Латвии Адрис Спрудс.

"Следующая партия дронов готова! Около 500 беспилотников, произведенных в Латвии, обеспечат поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач", - написал министр в X (ранее Twitter).

22 июля Спрудс сообщал об отправке на Украину также порядка 500 дронов. Как тогда отмечали местные СМИ, в апреле и мае Латвия уже отправила Киеву 135 дронов на сумму около €1 млн. Всего руководство прибалтийской республики в начале июля обещало поставить на Украину более 2 500 БПЛА различных типов, произведенных латвийскими предприятиями, на сумму около €4 млн.