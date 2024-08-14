В РФ могут увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1,2 тыс.

Число ежегодных пусков с российских космодромов должны довести до 56 до 2030 года, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество спутников орбитальных группировок необходимо увеличить до 1,2 тыс. единиц до 2030 года, число пусков с российских космодромов - до 56 в год. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на стратегической сессии "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года".

"В горизонте до 2030 года нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1 200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год", - сказал Мантуров.

При этом начать развертывание собственной орбитальной станции необходимо не позднее 2027 года.

Среди приоритетных мероприятий нацпроекта, обозначенных вице-премьером, разработка и создание новых изделий ракетно-космической техники. В частности, это новые типы спутников дистанционного зондирования земли, космических аппаратов связи и интернета. Еще одно направление нацпроекта - строительство четырех модулей российской орбитальной станции и двух типов транспортных кораблей для обеспечения её функционирования, подчеркнул Мантуров.

"Реализовывать перечисленные задачи Роскосмос будет вместе с частным бизнесом. На сегодня наиболее востребованный и понятный сегмент для ГЧП - это изготовление спутников. Но в разрезе кооперации простор для совместной работы намного шире", - сказал зампред правительства.

По его словам, отрасли необходимы новые кадры. Согласно прогнозу, численность работников к 2030 году вырастет на 40 тысяч человек, а производительность труда не менее чем в полтора раза.