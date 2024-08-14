РВСН применяют ИИ при подготовке курсантов и организации связи

Искусственный интеллект оценивает помеховую обстановку, дальность и предлагает использовать подходящие каналы, сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Алексей Ковалев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Связь стала одной из сфер, где Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) применяют искусственный интеллект. Так, алгоритмы выбирают наиболее подходящий и защищенный канал. Кроме того, они применяются при подготовке курсантов, сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Алексей Ковалев.

"Искусственный интеллект применялся для поддержки принятия решения. У нас также заложены алгоритмы искусственного интеллекта по выбору диапазонов связи. Не секрет, что связь многократно задублирована во всех существующих диапазонах длин волн: и большой, и средней, и малой - и так далее. Здесь он [ИИ] оценивает помеховую обстановку, дальность и предлагает использовать те или иные каналы", - сказал он.

По словам Ковалева, также ИИ используется при подготовке курсантов академии РВСН.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.