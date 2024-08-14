РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений

От них будет зависеть качество создаваемого образца, отметил полковник Алексей Ковалев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Военная академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начнет готовить специалистов по сопровождению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов вооружения. Об этом сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Алексей Ковалев.

"Есть отдельная задача - создание нового вооружения. Подробно этому не обучают в высших учебных заведениях. Командующим РВСН было принято решение открыть группу подготовки непосредственно для сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, - объяснил он. - Начиная от момента научно-технического задела, разработки технического задания, сопровождения на всех этапах создания и заканчивая вводом в эксплуатацию, постановкой на вооружение".

Ковалев добавил, что от этой работы будет зависеть качество создаваемого образца.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.