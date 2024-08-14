Пентагон выразил обеспокоенность из-за участия делегации КНДР в форуме "Армия"

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что США "следует продолжить очень внимательно следить за этим"

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Пентагон в связи с участием делегации специалистов из КНДР в форуме "Армия-2024" выразил обеспокоенность развитием взаимодействия между Москвой и Пхеньяном и заверил, что следит за ситуацией. Эту позицию изложил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого была опубликована американским военным ведомством.

"Что касается конкретной встречи, у меня нет комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос об участии специалистов из КНДР в форуме "Армия-2024". Как добавил Райдер, "если говорить широко, то отношения между Россией и Северной Кореей по-прежнему вызывают беспокойство". "И нам следует продолжить очень внимательно следить за этим по всем тем причинам, которые мы называли", - добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

Как сообщил ранее ТАСС, представители северокорейской делегации уделили особое внимание стенду холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), где представителям КНДР рассказали об интегрированном комплексе связи Р-760, разработанном Омским НИИ приборостроения. Аппаратура обеспечивает ведение радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.