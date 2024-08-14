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ТАСС

РВСН показали на форуме "Армия" как охраняется комплекс "Ярс"

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Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М".
Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.
Источник изображения: http://itar-tass.com/

Председатель военно-научного комитета РВСН, полковник Алексей Ковалев пояснил, что ранее использовали "Элерон-3", на новую модель они перешли в 2023 году

ПАРК "ПАТРИОТ", 13 августа. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на форуме "Армия" продемонстрировали подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" и как он охраняется при помощи противодиверсионных машин "Тайфун". Об этом сообщил председатель военно-научного комитета РВСН, полковник Алексей Ковалев.

"На форуме представлена установка "Ярс" - это мобильный подвижный грунтовый комплекс стратегического назначения. Экспозиция сделана таким образом, чтобы показать, как пусковая установка охраняется. Рядом с ней расположены две противодиверсионные машины "Тайфун" со своим снаряжением. В состав этой же машины входит беспилотный летательный аппарат "Элерон-7", - сказал он.

Он пояснил, что ранее РВСН использовали "Элерон-3", на новую модель они перешли в 2023 году. "Мы этот БПЛА знаем, потому что корректировали под наши нужды. Характеристики у новой модели, конечно, лучше - по дальности и времени полета, стабилизировано нахождение в воздухе, усовершенствованы тепловизионные и оптические средства", - добавил Ковалев.

"Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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