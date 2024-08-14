«Энергомаш» приготовился к серийному производству «царь-двигателя»

НПО «Энергомаш»: серийное производство ракетного двигателя РД-171МВ почти готово

Серийное производство ракетного двигателя РД-171МВ, известного как «царь-двигатель», почти готово. Об этом со ссылкой на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова сообщает ТАСС.

«Выход в серию стоит ждать, как только появится серийный заказ на этот двигатель — то есть на запуске ракет. Предприятие в принципе готово, оно подтвердило свою готовность через создание двигателей для наземной отработки и поставку двигателей для проведения летних испытаний», — заявил руководитель на полях международного военно-технического форума «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходит в выставочном центре «Патриот».

В мае гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первая среднетяжелая ракета «Союз-5», первая ступень которой получит РД-171МВ, отправится на космодром Байконур в третьем квартале 2025 года.

В августе 2023-го премьер-министру России Михаилу Мишустину на предприятии заявили, что первый запуск носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025-го.