Пентагон утверждает, что Украина не сообщала заранее США о вылазке в РФ

По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Украинские власти якобы не предупреждали заблаговременно администрацию Соединенных Штатов об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. С такими словами выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого была опубликована американским военным ведомством.

"Нет, они [Киев] не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это [вылазку] с ними", - утверждал он. По версии официального представителя Пентагона, нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. "Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений", - сказал Райдер.

"Мы поддерживаем с ними [с Украиной] контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим", - добавил он.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал глава американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.