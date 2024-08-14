Эксперт рассказал, когда создадут истребитель шестого поколения

Эксперт Хохлов: на создание истребителя шестого поколения уйдет не менее 20 лет

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Российский истребитель шестого поколения будет симбиозом пилотируемой и беспилотной авиации, на его создание уйдет не менее 20 лет, сообщил журналистам генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

"Это (истребитель шестого поколения - ред.) будет симбиоз и пилотируемой авиации, и беспилотной... Это будет опционально пилотируемый аппарат", - сказал Хохлов на полях форума "Армия".

По его словам, период разработки такого истребителя, исходя из опыта создания истребителя пятого поколения, может составить порядка 20 лет.

"Здесь горизонты будут не меньше ", - добавил Хохлов.

ГосНИИАС - ведущий российский научно-исследовательский центр по разработке бортовых авиационных систем и оборудования.

Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".