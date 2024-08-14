Мишустин заявил, что РФ будет развивать космическую ядерную энергетику

Соответствующий федпроект будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, отметил премьер-министр

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах развивать космическую атомную энергетику.

"Значимым федеральным проектом станет развитие космической ядерной энергетики России. Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны", - сказал он, выступая на стратегической сессии "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года".