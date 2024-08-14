За рубежом эксплуатируются свыше 380 Су-30 производства Иркутского авиационного завода

В презентации гендиректора ПАО "Яковлев" Андрея Богинского также отмечается, что семью странами эксплуатируются более 70 учебно-боевых самолетов Як-130, поставленных на экспорт

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Более 380 экспортных версий истребителя Су-30, собранных на Иркутском авиационном заводе, эксплуатируются за рубежом, следует из презентации к выступлению на форуме "Армия-2024" генерального директора ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Андрея Богинского, посвященного 90-летию авиазавода.

"У нас девять зарубежных эксплуатантов Су-30 разработки ОКБ Сухого", - отметил Богинский. Он добавил, что производятся самолеты на Иркутском авиационном заводе, также благодаря передаче опыта иностранным специалистам налажено их производство зарубежом.

В презентации также отмечается, что семью странами эксплуатируются более 70 учебно-боевых самолетов Як-130, поставленных на экспорт. При этом к концу 2025 года общее количество таких самолетов, поставленных по ВТС, превысит 230 единиц.