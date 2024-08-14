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Известия.ru

Военный аналитик указал на непревзойденные характеристики МиГ-31

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Военный аналитик Коротченко: перехватчик МиГ-31 обладает непревзойденными ТТХ

Перехватчик МиГ-31 обладает характеристиками, которые на протяжении долгих лет остаются непревзойденными западными военными производствами. Об этом 13 августа «Известиям» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее, 11 августа, американский журнал National Interest опубликовал материал, в котором говорилось, что данный тип техники не просто сохранил свои изначально высокие характеристики, но и прошел модернизацию, повысившую дальность его полета, боевую эффективность.

«Главное достоинство заключается в до сих пор непревзойденных тактико-технических характеристиках, не достигнутых в настоящее время западными авиационными комплексами такого класса с точки зрения высотности скорости и возможности перехвата и уничтожения воздушных целей широкой номенклатуры», — уточнил Коротченко.

Он добавил, что, кроме того, МиГ-31К используется в качестве носителя крылатых ракет нового поколения «Кинжал», которые применяются и в зоне спецоперации и показывают высокую эффективность.

«Нам не нужны восторги американских журналистов, нам важно масштабировать боевое применение по объектам инфраструктуры Украины, в частности, электрогенерации», — заключил собеседник издания.

В середине июля Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ первые в этом году партии истребителей Миг-31. 21 июля МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения государственной границы бомбардировщиками В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Баренцева моря.

В апреле источник «Известий» в Минобороны России сообщал, что истребители — носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» получили стратегическую дальность. Отмечалось, что теперь все самолеты МиГ-31И смогут осуществлять дозаправку топливом в воздухе.

МиГ-31— двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

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