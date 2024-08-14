Бюджет инвестпрограмм Иркутского авиационного завода составляет 84,5 млрд рублей

Проекты направленны на техническое перевооружение предприятия для производства 36 самолетов МС-21 в год

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Общий бюджет инвестиционных программ Иркутского авиационного завода, часть из которых завершены, составляет 84,5 млрд рублей, следует из презентации к выступлению генерального директора завода Александра Вепрева на форуме "Армия".

Отмечается, что на заводе на разных этапах реализации действуют 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 84,5 млрд рублей (часть из этих проектов реализованы и запущены).

По словам Вепрева, проекты направленны на техническое перевооружение предприятия для производства 36 самолетов МС-21 в год.