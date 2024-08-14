Военный флот в упадке. "Отсутствие знаний, воли и идей" (Wnp.pl, Польша)

WNP: военно-морской флот Польши находится в бедственном положении

Польский Военно-морской флот можно назвать "бедным родственником" в общей структуре вооруженных сил, пишет WNP. Однако дряхлеющие корабли и дефицит инвестиций не мешают Варшаве строить большие планы. Загвоздка одна: продуманной стратегии развития флота так никто и не предложил.

15 августа по улицам Варшавы и по небу над ней пройдет и пролетит все то, чем захочет похвастаться Войско Польское. Жители столицы и зрители у экранов телевизоров увидят самолеты, вертолеты, танки и многое другое. А еще на всю эту технику смогут с завистью полюбоваться моряки польского Военно-морского флота, который годами вынужден выживать в условиях коллапса и кризиса.

ВМФ Польши наряду с сухопутными войсками и ВВС является одним из крупнейших видов Вооруженных сил страны. Однако с момента краха ПНР он находится в перманентном кризисе. Испытывающий дефицит инвестиций, с дряхлеющими кораблями, терзаемый беспорядочными концепциями развития, польский флот по-прежнему остается "бедным родственником".

О состоянии ВМФ РП говорить нелегко. Моряки редко соглашаются высказываться "под запись". Но из приватных разговоров с ними картина вырисовывается трагическая. Старые корабли, сокращение потенциала, хаотичная модернизация и почти полное отсутствие боеспособности—такова сегодня складывается безрадостная ситуация.

Но, как говорят собеседники портала WNP.PL, в этом мраке все-таки есть некоторые проблески. Их не так много, но нельзя сказать, что их нет вообще. Для восстановления возможностей этого вида вооруженных сил требуется много времени, терпения и денег.

Военно-Морской Флот образца 2024 года. Большие планы, старые корабли и слабые боевые возможности

О состоянии польского флота мы спросили, в частности, бывшего начальника Управления планирования развития ВМФ, капитана первого ранга Кшиштофа Марчиняка (Krzysztof Marciniak). Он является соавтором оперативной программы "Борьба с угрозами на море 2012-2022/30". Марчиняк оценивает состояние флота как "крайне неудовлетворительное".

"Хуже всего ситуация обстоит с боевыми способностями поражения сил противника, которые после отказа от подводных лодок типа Kobben резко снизились. Возможности имеющихся кораблей (два фрегата типа OHP (Oliver Hazard Perry), один Orzeł и три Orkan) пока сильно ограничены, хотя выглядят определенно многообещающе, если рассматривать их как компонент сил береговой обороны. Возможности нашего ВМФ по противодействию подводным лодкам я также оцениваю как неудовлетворительные. Ввод в эксплуатацию четырех многоцелевых вертолетов Leonardo AW101 или фрегатов типа Miecznik ситуацию не исправит. Здесь самым эффективным решением была бы подлодка Orka", — делится своим мнением офицер.

Но не все так плохо. По его мнению, польский ВМФ весьма эффективен в области противоминной обороны. По мнению Марчиняка, свою роль тут сыграли вводимые в строй с 2017 года минные тральщики Kormoran. Капитан также высоко оценивает возможности польского флота в области разведки, которые заметно возросли после передачи Бригаде морской авиации двух самолетов SAAB 340 AEW, и увеличатся еще больше, когда ВМФ пополнится двумя разведывательными кораблями типа Delfin.

Военно-морской флот РП. Какие корабли есть у польской армии?

Основу польского флота сегодня составляют американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые скоро отпразднуют полувековой юбилей. Первый из них, "Генерал Т.Костюшко", был спущен на воду 46 лет назад, а второй, "Генерал К.Пулаский", на год позже. Кроме того, имеется 38-летний корвет Kaszub и постсоветский Orzeł, которому стукнуло 39 и который больше времени проводит на ремонте и техническом обслуживании, чем в море. Кроме того, есть еще небольшие ракетные корабли, о которых будет речь ниже. Естественно, флот пополняется и новыми кораблями, в том числе десантными Lublin, а также вспомогательными единицами.

"Есть свет в туннеле", — говорит в беседе с WNP.PL капитан первого ранга в резерве Себастьян Драга (Sebastian Draga) из Военно-Морского центра стратегического анализа при Военно-Морской академии. Он говорит о строительстве фрегатов, разведывательных кораблей, новых самолетов и вертолетов для Бригады морской авиации. "Что касается возможности вести боевые действия с суши, ситуация выглядит неплохо. Я имею в виду Морское ракетное подразделение. Противоминные возможности у нас тоже на хорошем уровне", — считает офицер.

Хуже обстоит дело на других направлениях. Капитан Драга говорит, что самой большой проблемой является отсутствие интегральной ударной авиации, ориентированной главным образом на поражение надводных целей и решение задач на море.

Необходимо также помнить о необходимости создания адекватной системы разведки и наведения на цели, а также подумать, хватит ли нам в случае потенциального конфликта одних только фрегатов и не понадобятся ли нам другие более компактные корабли. "Мы должны помнить, что ВМФ — это не один корабль или самолет. ВМФ должен быть эффективно работающей системой, настроенной в соответствии с поставленными перед ним задачами и требованиями", – говорит капитан Драга.

По его оценке, хуже всего обстоит дело с подводными лодками, постоянно происходят какие-то пертурбации с программой Orka.

(…)

Командование, логистика, охрана. "Светлые моменты? Может быть, маяки?"

На вопрос, в каком состоянии находится ВМФ РП в настоящее время, опытный морской офицер, желающий сохранить анонимность, отвечает коротко и прямо: "В бедственном".И перечисляет целый список недостатков и проблем, с которыми сталкивается флот (…). Какие именно?

"Не хватает кораблей. Не уделяется должного внимания базам, они лишены защиты и прикрытия. Логистики никакой. Я рад, что строят новые минные тральщики, но этого недостаточно. В кадровой политике отсутствует прагматический подход, система командования разрознена и не работает. Командные кадры распределили между Гдыней и Варшавой, и все посыпалось; информация стала фрагментированной", — говорит собеседник WNP.pl.

"На наши фрегаты приходится слишком большая нагрузка, они сильно изнашиваются и остаются на плаву только благодаря тому, что у нас их два и мы можем переставлять запчасти из одного корабля на другой", — объясняет он и добавляет, что наши малые ракетные корабли утратили часть своих рабочих качеств из-за изменения центра тяжести после установки на них пусковых установок противокорабельных управляемых ракет.

"Светлые моменты? Предоставление служебных автомобилей. И, возможно, исправные маяки", — иронизирует наш собеседник.

При этом он добавляет, что у нас до сих пор нет продуманной концепции развития ВМФ, поэтому новые корабли мы покупаем, как автомобили: листаем каталоги и, если что-то приглянулось, отправляемся в автосалон.

Как и капитан Драга, офицер указывает на слабость авиационной бригады. Он утверждает, что, если бы даже она получила приличные самолеты, способные летать над водой и уничтожать морские цели, все равно этого было бы недостаточно.

"Принцип трех “нет” — нет знаний, воли, идей". Какая судьба ждет флот?

Другой морской офицер, близкий к Министерству обороны, добавляет кое-что еще: положительным моментом, по его мнению, является то, что задачей флота наконец-то перестали видеть исключительно защиту берегов. Кроме этого, ВМФ защищает наши будущие или имеющиеся инвестиции на море, такие как ветряные электростанции или нефтяные платформы. Кроме того, флот участвует в учениях и сотрудничестве в рамках НАТО, защищает международные пути сообщения, противодействует контрабанде людей и оружия в Средиземном море.

Как и капитан Драга, наш собеседник считает важным компонентом обороны РП Морское ракетное подразделение. Имеющиеся на его вооружении колесные пусковые установки управляемых противокорабельных ракет предназначены для поражения потенциального противника на море. Вот только пока не решена проблема с радарами, которые имеют меньшую дальность, чем ракеты. Возможно, положение изменят закупленные разведывательные самолеты Saab, которые только что поступили в Бригаду военно-морской авиации.

Стоит также добавить, что в прошлом году польская морская авиация получила первый вертолет AgustaWestland 101. В 2019 году был подписан контракт на поставку четырех таких машин за 1,65 миллиардов злотых. В 2,5 миллиарда злотых нам обойдутся два корабля радиоэлектронной разведки (программа Delfin), построенные в сотрудничестве со шведами. Наконец, флот ждет новых подводных лодок по программе Orka. Их стоимость и сроки поставки неизвестны. Еще 15 миллиардов мы потратим на три новых ракетных фрегата, которые мы строим в сотрудничестве с Великобританией в Гдыне — это корабли проекта Miecznik.

Однако наш собеседник и здесь добавляет ложку дегтя. Покупать нужно с головой, говорит он и напоминает, что при покупке техники для Морского ракетного подразделения стоимость обязательств по офсетному контракту практически сравнялась со стоимостью покупки, хотя в результате Военный электронный завод в Зеленке приобрел массу новых компетенций, позволяющих развивать производство.

"У нас по-прежнему действует правило трех “нет”: нет знаний, воли и идей", — говорит офицер.

При этом моряк добавляет, что ходил на кораблях под польским флагом больше десятка лет, военно-морской флот у него в сердце, видя, в каком этот флот сейчас состоянии, он чувствует боль и гнев.

Флот — удобный фон для предвыборных обещаний

Ранее цитируемый капитан Марчиняк возложил вину за нынешнее состояние польского Военно-морского флота на политиков. В разговоре с порталом WNP.PL он напоминает, что упомянутая им операционная программа "Борьба с угрозами на море" не была первой в истории флота после 1989 г.

"Если бы намерения политиков модернизировать флот, изложенные в марте 2013 года в “Концепции развития ВМФ до 2022 года с перспективой до 2030 года”, были искренними, мы бы сегодня имели как минимум 2 корабля Orka и 2 Miecznik, не считая других боевых и вспомогательных кораблей", — говорит офицер.

Между тем из всех этих планов материализовались пока только программы Kormoran и Holownik, было завершено строительство (хотя и в ограниченном объеме) корвета Ślązak. Однако реализация программ Miecznik и Delfin только началась, а история приобретения подводной лодки насчитывает уже 27 лет и конца ее не видно. По-прежнему нет решения по дальнейшей реализации программы Ratownik и Marlin, не говоря уже о нескольких других столь необходимых флоту кораблях.

"Польские политики не понимают значения морского компонента Вооруженных сил Польши, для них МВФ — лишь удобный фон для раздачи предвыборных обещаний", — резюмирует горько.

Автор: Лукаш Мазевский (Łukasz Maziewski)