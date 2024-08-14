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Известия.ru

На форуме «Армия-2024» показали тренажер для взаимодействия авиации и ПВО

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

На международном военно-технического форуме «Армия-2024» представили новую разработку — тактический тренажер для отработки взаимодействия авиации и войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал «Известиям» во вторник, 13 августа, преподаватель Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков майор Алексей Князев, проведение спецоперации показывает, что взаимодействие следует отработать лучше, в связи с этим появилась идея создать такой аппарат.


«Здесь мы видим два тренажера, которые объединены в единую сеть и позволяют одновременно готовить как летный состав, так и расчеты зенитно-ракетных комплексов», — рассказал военный.

Как отметил майор, аппарат создали недавно, сейчас «есть над чем поработать», но даже на данном этапе он позволяет решать поставленные задачи. Сам тренажер состоит из двух частей: одна находится в училище в Краснодаре, а вторая — в Смоленске. На форуме их представили вместе, ранее взаимодействие было дистанционным.

По словам Князева, летчик выполняет полетные задания, а его координаты передаются через сеть на тренажер ПВО.

«Комплекс ПВО позволяет отображать это воздушное судно как цель, брать на сопровождение, опознавать «свой-чужой» и отрабатывать различные сценарии взаимодействия. Либо это может быть «свой-свой», и тогда стрельба не производится, либо это «свой-чужой», и тогда уже осуществляем противодействие», — объяснил собеседник.

Создатели тренажера намереваются ввести его в обучение военных уже в следующем году.

Форум представил передовые образцы и уникальные разработки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. На многих стендах показаны воздушные беспилотники, в том числе и FPV-дроны, которые являются главной составляющей современных боевых действий.


Главная тема «Армии-2024» — беспилотные технологии и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На одном из стендов «Известиям» продемонстрировали полностью российский дрон, в котором из иностранных комплектующих — только микрочип.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила в ходе МВТФ «Армия-2024» новую беспилотную транспортную систему внеаэродромного базирования с вертикальным взлетом и посадкой С-76. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, С-76 сочетает в себе преимущества мультикоптера и самолета и сможет перевозить до 300 кг грузов на дальность до 500 км.

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