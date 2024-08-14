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Военное обозрение

Представитель ВМС Филиппин заявил о готовности армии его страны «бросить вызов» китайским военным

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Источник изображения: topwar.ru

В Азиатско-Тихоокеанском регионе назревает еще один очаг напряженности. На этот раз между КНР и Филиппинами.

Напомним, что ранее в НОАК сообщали, что 8 августа самолет ВВС Филиппин нарушил воздушное пространство рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море. Чтобы вытеснить «незваного гостя» со своей территории, самолеты войск Южного командования китайской армии сделали предупреждение филиппинскому борту, выпустив сигнальные ракеты на пути его следования.

В НОАК заявили, что действовали исключительно в рамках правил и сделали филиппинской стороне очередное предупреждение, призвав прекратить провокации.

В свою очередь, в Маниле отреагировали на слова китайского военного командования в весьма агрессивной манере. Так, комментируя вышеупомянутые действия НОАК в отношении своего военного самолета, представитель ВМС Филиппин адмирал Рой Винсент Тринидад назвал действия Пекина «незаконными и принудительными», заявив, что армия его страны готова «бросить вызов» китайским военным.

Стоит отметить, что Филиппины являются одним из союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В апреле текущего года страны провели крупные совместные военные учения в зоне территориального спора островного государства с Китаем, которые филиппинские военные назвали «подготовкой к войне».

Складывается ощущение, что США решили задействовать всех своих вассалов для нападок, а то и прямых нападений (как с украинским вторжением в Курскую область), на страны, которые в Вашингтоне отнесли к кругу врагов. Теперь в Вашингтоне рассчитывают на развязывание войны в Тихоокеанском регионе, для чего готовы бросить на Китай такие страны и территории как Филиппины и Тайвань.

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