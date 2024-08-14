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Интерфакс-АВН

Путин утвердил функции управления президента РФ по вопросам национальной морской политики

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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов»
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Подготовка для президента РФ предложений по поддержанию страгстабильности в Мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии против РФ с океанских и морских направлений, укреплению обороноспособности России в Мировом океане станут основными функциями управления президента РФ по вопросам национальной морской политики.

Президент РФ своим указом утвердил положение об этом управлении своей администрации. Указ опубликован на портале правовой информации.

Среди функций управления указаны также формирование и выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа в интересах обеспечения военно-морской деятельности, развития кораблестроения и создания специальной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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