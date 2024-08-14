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РИА Новости

Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха"

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Мини-РЛС "Черемуха", представленная на форуме "Армия-2024"
Мини-РЛС "Черемуха", представленная на форуме "Армия-2024".
Источник изображения: © Фото : АО "Рыбинский завод приборостроения"

Комогорцев: модернизация избавит портативную мини-РЛС "Черемуха" от мертвых зон

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Модернизированная портативная мини-РЛС (радиолокационная станция) "Черемуха" благодаря расширению зоны обнаружения сможет определять координаты и дальность цели, тем самым избавляясь от "мертвых зон", сообщил РИА Новости генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") Андрей Комогорцев.

"Представленная в этом году на форуме "Армия-2024" модель "Черемухи" дооснащена функцией определения координат цели. Первоначально станция работала только по узким секторам и определяла, соответственно, только угол места цели. Модернизированная версия оборудования выдает точные координаты и дальность цели. Этого удалось достичь, в том числе, за счет расширения зоны обнаружения в горизонтальной плоскости со 180 градусов до 360 градусов. Тем самым удалось избавиться от так называемых "мертвых зон"", - сказал Комогорцев.

Мини-РЛС "Черемуха" - мобильная радиолокационная станция кругового обзора разработки Рыбинского завода приборостроения. Ее можно использовать в плотной городской застройке - для мониторинга водной поверхности. Она позволяет обнаруживать, идентифицировать и сопровождать как наземные, так и водные цели. РЛС также видит мини-БПЛА, в том числе на сверхмалых высотах.

Принцип ее работы заключается в определении местоположения движущегося объекта или его движущихся частей по доплеровскому смещению сигнала. "Черемуха" может "разглядеть" и зависшие в воздухе цели, например, миниатюрные FPV-дроны. Вес мини-РЛС не превышает 25 килограммов, что позволяет использовать ее на транспорте и в составе пеших групп патрулирования. "Черемуха" уже успешно эксплуатируется на промышленных предприятиях.

Впервые мини-РЛС "Черемуха" была представлена на "Армии-2023".

Форум "Армия" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа, он ежегодно проводится с 2015 года.

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