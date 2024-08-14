Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик Попов

Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Попов: первый полет модернизированного самолета Як-130М планируется в 2025 году

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Компания "Яковлев" собирается поднять в воздух модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130М в 2025 году, всего в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) будут построены три образца, сообщил журналистам заместитель главного конструктора программы этого самолёта Дмитрий Попов.

"В рамках ОКР планируется изготовление трёх образцов", - сказал он на презентации этого самолёта в рамках форума "Армия-2024".

Попов уточнил, что первый полёт новой версии самолёта "планируется в следующем году".

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М принципиально отличается от базовой версии новой бортовой радиолокационной станцией, наличием контейнера с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.

Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.