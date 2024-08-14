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ТАСС

Большой десантный корабль "Александр Шабалин" провел артиллерийские стрельбы на Балтике

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Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775
Большой десантный корабль "Александр Шабалин" проекта 775.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Стрельбы выполняли из 57-мм артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) Балтийского флота "Александр Шабалин" выполнил корабельной артиллерией стрельбы по морским и воздушным целям, сообщила пресс-служба флота.

В полигоне, расположенным в акватории Балтийского моря, большой десантный корабль "Александр Шабалин" выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе морского учения экипаж корабля отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из 57-мм артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов.

"Одним из основных мероприятий этого выхода в море стали учения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб. С поставленными задачами личный состав БДК "Александр Шабалин" справился успешно, назначенные цели были поражены", - рассказали в пресс-службе.

В ходе плавания экипаж БДК также отработал действия по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, а также элементы противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

БДК "Александр Шабалин" - корабль проекта 775, предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Корабли этого проекта способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Водоизмещение БДК - 4 080 тонн, длина - 112,5 м, ширина - 15 м, скорость хода - 18 узлов, дальность плавания - 6 тыс. миль при 12 узлах. Способен взять на борт 12 танков, либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта. На вооружении - две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град-М", четыре установки переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела-2". 

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