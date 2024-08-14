МО РФ наградило отличившиеся при выполнении гособоронзаказа предприятия ОПК

Награждения проходили в номинациях "Главный приз форума", "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа.

В торжественной церемонии участвовали генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев, начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. Награждения проходили в номинациях "Главный приз форума", "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума".

В номинации "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" награды получили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", АО "Технодинамика", Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина, концерн "Океанприбор", АО "ПО Тульский машиностроительный завод им. Рябикова", НПО "Сплав", Уральский завод гражданской авиации, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и другие.

В номинации "За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума "Армия-2024" награждены центральные органы военного управления, федеральные органы исполнительной власти, банки, АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Вертолеты России" и другие.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.