Минск нацелен на восстановление диалога по разрешению украинского конфликта

Госсекретарь СБ республики Александр Вольфович отметил, что Белоруссия надежно обеспечивает безопасность Союзного государства

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белоруссия приложит все усилия для восстановления нормального диалога по мирному урегулированию украинского конфликта, при этом Минск остается безопасной площадкой для переговоров. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович на военно-техническом форуме "Армия-2024", передает агентство БелТА.

"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога, - сказал Вольфович. - Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров".

Среди приоритетных задач госсекретарь Совбеза также назвал охрану государственной границы и проведение взвешенной приграничной политики с целью исключения любых провокаций. "Сегодня это актуально как никогда. Отдельные силы за рубежом намеренно стремятся втянуть нас в конфликт, посеять панику и хаос на границе Союзного государства. Этого допустить нельзя", - отметил Вольфович.

Он добавил, что Белоруссия как донор международной и региональной безопасности надежно обеспечивает безопасность Союзного государства. При этом совместно с Российской Федерацией принимается комплекс мер стратегического сдерживания с целью недопущения удара с западного фланга. "Наконец, важнейшей задачей для нас является активное участие в формировании новой архитектуры международной и региональной безопасности в рамках постконфликтного мироустройства, - подчеркнул Вольфович. - Появление новых вызовов и угроз не только проверяет на прочность Союз Беларуси и России, но и укрепляет наше стратегическое партнерство".

По его словам, такие международные выставки, как "Армия-2024" или "Национальная безопасность - 2024", которая недавно прошла в Минске, позволяют прежде всего собрать друзей. "Здесь представлена в большей степени военная продукция стран, которые ратуют за мир и безопасность, в противовес странам коллективного Запада, которые говорят о демократии, а демонстрируют совсем другие подходы, - отметил он. - Нарушение государственной границы Беларуси украинскими беспилотниками и то, что происходит в Курской и Белгородской областях, говорит о намерениях Запада, вот его реальное лицо".

В форуме, который проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре "Патриот", принимают участие официальные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. Национальные экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности дружественных стран сформировали Белоруссия, Иран, Индия и Китай. Участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.