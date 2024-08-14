«Я слышу голоса»: захватывающий хоррор на вечер

Картина «Я слышу голоса» 2020 года — испанский фильм ужасов, снятый режиссёром Анхелем Гомесом Эрнандесом. Это его первая полнометражная работа. Кроме того, он был одним из авторов сценария и исполнительным продюсером фильма. Эрнандесу удалось создать напряжённую атмосферу благодаря умелому использованию звуковых эффектов и отлично реализованной визуальной составляющей. Фильм успешно передаёт чувство тревоги и страха, что делает его достойным внимания любителей жанра ужасов.

В центре сюжета — супруги Даниэль и Сара, их сын Эрик. Родители зарабатывают на жизнь реставрацией ветхих домов, которые продают после переделки. Дело достаточно прибыльное, но тяжёлое, требующее постоянных переездов. От них особенно страдает 9-летний Эрик. Ведь ему постоянно приходится привыкать к новой школе и заводить новых друзей. Однажды мальчик начинает уверять, что в новом доме он постоянно слышит странные голоса. Его родители не верят в реальность происходящего, думая, что это трудности адаптации. Но вскоре меняют своё мнение.

Главные роли в картине «Я слышу голоса» исполнили Родольфо Санчо и Белен Фабра, известные по многим многосерийным проектам и фильмам. Оба актёра внесли значительный вклад в успех хоррора, создав убедительные и запоминающиеся образы. Их игра помогла зрителям лучше понять сюжет и переживания персонажей, сделав повествование более глубоким и интересным.

Одно из достоинств фильма, которое отмечают многие критики и зрители — отлично выстроенная атмосфера. Ведь от этого во многом зависит успех картины в жанре хоррор. Фильм создаёт напряжение. Режиссёр использует различные приёмы, чтобы этого достичь: скримеры, игру теней и звуков. Особенно хороша работа с фоновыми шумами — она выполнена на высоком уровне и прекрасно дополняет атмосферу. При этом здесь нет типичных звуков старого дома, вроде скрипа половиц и воя ветра, которые часто встречаются в фильмах такого рода.

Привлекает проект и сюжетом. Повествование изобилует неожиданными поворотами, а финал непредсказуем. Это не просто хоррор, а хорошо продуманная история, где присутствует идейная нагрузка, интересные психологические и эмоциональные элементы. Создатели картины преследовали цель не только хорошо напугать, но и задуматься над некоторыми важными вещами, такими как взаимоотношения в семье, доверие к близким, принятие потери любимого человека.

Интересно, что «Я слышу голоса» сравнивают с такими популярными хоррорами, как «Оцепеневшие от страха» (2018) и «Песнь дьявола» (2016). Их объединяет тема исследования паранормальных явлений, происходящих в домах или вокруг них, использование элементов мистики и саспенса для создания мрачной, гнетущей атмосферы, когда каждый эпизод, словно обещает, что вот-вот произойдёт нечто ужасное. И оно действительно случается.