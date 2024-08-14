РХБЗ: ВСУ применяли те же отравляющие вещества, что и нацисты в газовых камерах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Звезда".

"Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах", - сказал Кириллов.