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ЦАМТО

Raytheon поставит ЗУР GEM-T для ВС Германии

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Логотип компании Raytheon.

ЦАМТО, 13 августа. Компания Raytheon (подразделение RTX) 6 августа объявила о подписании с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) контракта на поставку дополнительных ЗУР GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) ВС Германии.

Стоимость заказа составила 478 млн. долл. Контракт, в частности, позволит восполнить запасы ракет для ЗРК "Пэтриот", которые были безвозмездно переданы Украине.

Как заявил президент Raytheon по системам наземной и противовоздушной обороны Том Лалиберти, заказчики компании осознают преимущества комплексных многонациональных закупок ракет для ЗРК "Пэтриот" через NSPA, включая экономию средств, твердые условия и более сжатые сроки поставки. Компания, в свою очередь, может более эффективно поддерживать запасы ракет европейских партнеров.

Как сообщал ЦАМТО, в середине декабря 2023 года бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение 3 млрд. евро на закупку для ЗРК "Пэтриот" 500 ЗУР GEM-T, которые должны быть поставлены в период с 2027 по 2033 гг. Из них около 2,4 млрд. евро на 400 ЗУР поступят из специального фонда Бундесвера. Еще 100 ракет предназначены для замены боеприпасов, переданных Украине.

ЗУР GEM-T применяется в составе ЗРК "Пэтриот" PAC-2 (Patriot Advanced Capability 2) и позволяет более эффективно перехватывать тактические баллистические ракеты. В настоящее время комплексы "Пэтриот" приобретены восемью европейскими странами, а также переданы Украине.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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Raytheon
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NATO
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