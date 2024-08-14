В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО

Начальник РХБЗ Кириллов: дальнобойность ТОС-2 "Тосочка" возросла за время СВО

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Дальнобойность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" возросла за время специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на форуме "Армия-2024".

"На форуме у нас несколько направлений. Первое - это показ техники, которая считается перспективной. В частности, ТОС-2 "Тосочка", все про нее сегодня слышат. Она представляет собой уже даже не тот вариант, который начинал принимать участие в специальной военной операции, она уже прошла период детства, большую часть недостатков мы устранили, [теперь она] стреляет дальше", - сказал он.

По его словам, также на форуме представлены комплекс машин радиационной, химической и биологической разведки, лабораторная аппаратура, приборы биологической разведки, которые используются совместно с ФМБА.

Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км.

Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".