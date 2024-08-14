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ТАСС

Войска РХБЗ используют VR-технологии при подготовке личного состава

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Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Центрального военного округа на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Центрального военного округа на Краснолиманском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Как отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, на форуме "Армия-2024" выставлен тренажер для подготовки экипажей тяжелых огнеметных систем

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) применяют технологии виртуальной реальности для подготовки личного состава. На форуме "Армия-2024" выставлен тренажер для подготовки экипажей тяжелых огнеметных систем, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Тренажеры виртуальной реальности помогают сделать условия подготовки более приближенными к боевой обстановке. С шумами, с детализацией местности, новыми вводными", - рассказал он на форуме "Армия-2024".

Ранее ТАСС в группе ПСБ сообщили о том, что на форуме впервые будет представлен VR-тренажер для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" от компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра". Структура входит в число портфельных компаний фонда "Эра".

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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