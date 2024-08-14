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ЦАМТО

Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем

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САО "Мальва"
САО "Мальва".
Источник изображения: Софья Сандурская/ ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. Ростех представляет на форуме "Армия-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем. В их числе впервые демонстрируется серийный образец колесной гаубицы "Мальва".

Также на выставке показаны самоходное орудие-миномет "Флокс", самоходный миномет "Дрок" и боевая машина 2С38 из состава зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

В настоящее время в российские вооруженные силы ведутся поставки колесных гаубиц "Мальва". Гаубица может поражать цели на дистанциях в несколько десятков километров. Современное орудие и боеприпасы, а также новейшая система управления огнем обеспечивают "Мальве" высокую боевую эффективность.

"Наши специалисты работают над дальностью, точностью, мобильностью, защищенностью, многофункциональностью пушек, гаубиц и минометов. Создаем новые боеприпасы, прицелы, новые системы управления и связи для встраивания батарей в информационные контуры. Разрабатываются новые шасси для пушек, применяются новые технологии и материалы, повышается эргономичность. Результаты можно увидеть на "Армии-2024", где мы представляем линейку современных образцов артиллерии с новыми боевыми качествами. При этом конструкторская мысль не стоит на месте, мы ведем дальнейшие опытно-конструкторские работы, чтобы обеспечить однозначное превосходство отечественных артиллерийских комплексов над зарубежными в контрбатарейной борьбе", – отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Главное преимущество 120-мм самоходного артиллерийского орудия "Флокс" – возможность вести огонь как снарядами, так и минами.

Самоходный миномет "Дрок" предназначен для уничтожения живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес. Боевая машина 2С38 входит в состав зенитно-артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Ее задача – уничтожение беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия, а также легкобронированных целей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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