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На Марсе обнаружили подземный океан

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Изображение: Scripps Institute of Oceanography / phys.org
Изображение: Scripps Institute of Oceanography / phys.org.

PNAS: на Марсе обнаружили подземный резервуар воды

Ученые Калифорнийского университета в Беркли и Института океанографии Скриппса обнаружили на Марсе крупный подземный резервуар жидкой воды. Об открытии труднодоступного океана сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали данные сейсмической активности, зарегистрированной посадочным модулем NASA Insight, а также использовали математическую модель физики горных пород, которая применяется для картирования подземных водоносных горизонтов и нефтяных месторождения.

Сейсмическая активность, зарегистрированная Insight, включает землетрясения, падения метеоритов и вулканическую активность, создававшую сейсмические волны, которые позволили исследовать недра планеты. Миссия Insight, завершившаяся в 2022 году, собрала бесценную информацию о структуре Марса, включая данные о толщине коры, глубине ядра и температуре мантии.

Исследователи установили, что объем подземных вод может покрыть всю поверхность Марса на глубину от 1 до 2 километров. Этот резервуар находится на глубине от 11,5 до 20 километров под поверхностью планеты, в трещинах и порах магматической породы в средней части марсианской коры. Несмотря на значительные объемы воды, ее расположение делает труднодоступной для использования в будущих марсианских колониях.

Слой магматической породы может содержать больше воды, чем те объемы, которые, предположительно, заполняли древние марсианские океаны. При этом верхняя кора на глубине около пяти километров не содержит водяного льда. Это может быть связано с тем, что значительная часть воды, исчезнувшая с поверхности Марса более трех миллиардов лет назад, могла просочиться в глубокие слои коры.

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