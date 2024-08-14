Шойгу: РФ ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в украинском конфликте

Секретарь Совбеза отметил, что Россия со своей стороны продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем отметил ценность усилий страны по обеспечению паритета в конфликте на Украине.

"Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС) в Совете министров Боснии и Герцеговины по обеспечению паритета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте, в отношении западных санкций", - заявил Шойгу на двусторонней встрече.

"Это ваш третий визит в этом году. Это говорит о вашей нацеленности на решение проблем и вопросов, которые стоят перед вами. И конечно, говорит о том уровне сотрудничества, который есть между нашими странами", - отметил секретарь СБ РФ.

Шойгу подчеркнул, что Россия со своей стороны продолжает оказывать максимальную поддержку сербскому народу в Боснии и Герцеговине.