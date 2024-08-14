В ЕС заявили о поддержке любых военных усилий Украины

При этом в Евросоюзе не комментируют "события в Курской области", поскольку "не участвуют в них"

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Евросоюз полностью поддерживает любые военные усилия Украины, но не комментирует "события в Курской области", поскольку "не участвует в них". Об этом заявила на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Что касается конкретных событий в Курской области, это мы не должны комментировать, ЕС никак не задействован в этих событиях, - сказала Массрали. - Украина имеет право защищать себя. Евросоюз поддерживает любые усилия по реализации ее права на самозащиту и восстановление ее территориальной целостности". По ее утверждению, украинский президент Владимир Зеленский якобы "обосновал необходимость нападения на Курскую область защитой территориальной целостности Украины".

Представитель внешнеполитической службы ЕС также полагает, что оружие, которое страны ЕС передали Украине, "предназначено для защиты территориальной целостности" страны.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое.

По последней информации Минобороны, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.