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ЦАМТО

МВТФ "Армия-2024" делает акцент на специальную военную операцию

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Посетитель Х международного военно-технического форума "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетитель Х международного военно-технического форума "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 13 августа. В пресс-центре МВТФ "Армия-2024" 13 августа состоялся брифинг для журналистов начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенанта Александра Осадчука.

Говоря об особенностях юбилейного, десятого Международного военно-технического форума "Армия" генерал-лейтенант Осадчук отметил, что в этом году его программа сконцентрирована на проведении протокольных встреч в рамках военно-технического сотрудничества, научно-деловых мероприятиях и насыщенной статической экспозиции с акцентом на специальную военную операцию".

"Более 1 тыс. отечественных и зарубежных предприятий оборонной промышленности представляют свыше 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

Участниками главной выставки вооружения, военной и специальной техники в России стали специалисты Минобороны России, руководители и генеральные конструкторы предприятий и организаций оборонной промышленности, а также военные делегации иностранных государств, официально приглашенные Министерством обороны России", – отметил начальник ГУИР МО РФ.

Он также обратил внимание журналистов на уникальную экспозицию с инициативными разработками, которые поставляются в зону проведения СВО.

"Впервые на форуме широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями "народного ВПК".

Так, на площадке форума Минобороны России совместно с Общероссийским народным фронтом развернута отдельная статическая экспозиция с инициативными разработками, которые поставляются в зону проведения СВО по линии субъектов Российской Федерации, гражданских предприятий, общественных и волонтерских организаций. На площади свыше 2000 кв. м представлены более 250 экспонатов от 100 компаний-участников. На выставочном стенде предусмотрены деловые площадки для обмена опытом и организации взаимодействия предприятий "Народного ВПК" с федеральными органами исполнительной власти, органами военного управления, институтами развития и организациями промышленности.

Основные направления экспозиции – беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические (роботизированные) комплексы, средства РЭБ, радиоэлектронной разведки, медицинские средства, модификаторы для стрелкового оружия и многое другое.

В рамках выставки "Народного ВПК" представлены 5 региональных блоков: Ульяновской, Новосибирской, Омской, Тульской областей и республики Татарстан.

Эта площадка объединила неравнодушных инженеров и изобретателей со всей страны, а также энтузиастов, которые разрабатывают на уровне лучших мировых брендов амуницию, снаряжение, техноэлектронные компоненты высокого качества, направленные на нужды СВО", – сообщил журналистам генерал Осадчук.

"Состав участников и гостей свидетельствует о неизменном интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне",- подчеркнул Александр Осадчук.

В рамках первого дня форума в его работе приняли участие делегации оборонных ведомств более 80 иностранных государств. Состоялись 8 двусторонних международных встреч на уровне министра обороны Российской Федерации и его заместителей.

На площадке форума представлены национальные экспозиции Республики Белоруссия, Китайской Народной Республики, Индии и Исламской Республики Иран.

По словам генерала Александра Осадчука, особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям трофейной военной техники, перспективной военной техники, Госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом", "Беспилотные системы" Концерна "Калашников", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рособоронэкспорт", холдинга "Швабе" и ряда других компаний.

В нынешнем году в научно-деловую программу форума включены 96 научно-деловых мероприятий. При этом доминирующей тематикой научно-деловой программы форума в 2024 году стали актуальные вопросы развития Вооруженных Сил Российской Федерации, ОПК России и ВТС с учетом опыта, накопленного в ходе проведения специальной военной операции.

"В первый день форума было проведено 16 мероприятий научно-деловой программы, ключевое из них: пленарное заседание Международного военно-технического форума "Армия-2024" с участием заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко, министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова", – сообщил генерал-лейтенант Осадчук.

Он также проинформировал журналистов о наиболее значимых мероприятиях форума, которые состоятся 13 августа.

В их числе церемония заключения Министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание АО "Рособоронэкспорт" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества.

Также, в целях развития научно-технического сотрудничества с организациями регионов и совместной работы, направленной на проведение прикладных исследований сегодня будут подписаны соглашения между ГУИР МО РФ и Сахалинской, Херсонской, Омской областями, а также АНО "Научно-образовательным центром "ТулаТЕХ" и ООО "Корпорация "Проект-техника" (г.Курск), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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