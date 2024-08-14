Обзор сайта казино Аврора: ключевые характеристики

Интернет-казино Аврора появилось в 2023 г. Довольно быстро портал стал пользоваться популярностью среди игроков. Оператор с маркетологами сумели создать комфортные условия, которые устроили новичков и регуляров. Обзор поможет познакомиться с ними более детально и воспользоваться актуальными акциями.

Особенности игры на сайте: типы развлечений, режимы

Сайт веб-казино поддерживает отличное портфолио. Коллекция разнообразна, поддерживает 6000+ наименований развлечений. Представлены:

покер;

аппараты;

рулетка;

лотереи;

авиатор;

блэкджек и прочее.

Доступен раздел Лайв, где размещено свыше 500 игр - карточные, настольные, шоу и т.п. Коллекция регулярно обновляется за счет обилия поставщиков контента. Софт предоставляют 60+ девелоперов.

Демо-слоты в казино Аврора на http://nevoterm.ru/ можно запустить без вложений. Доступно порядка 90% игротеки без регистрации. Удастся оценить качество софта и подтвердить его оригинальность. Легко отыскать аппараты с высокой отдачей, что позволит в реальном режиме повысить шансы на выигрыш.

Как скачать клиент?

Веб-казино не предлагает софта для ПК и телефонов. Играть можно только с браузера. Сайт быстро подстраивается под дисплей. Без авторизации удастся запустить понравившиеся слоты в демо-версии. После входа в аккаунт станут доступны остальные поддерживаемые опции.

Проект новый, возможно, в будущем появится клиент для ПК и приложения для портативных гаджетов. Сейчас искать их на сторонних источниках нецелесообразно. При установке гаджет будут заражен вирусами, либо ПО окажется бесполезным.

Бонусная политика игорного проекта

Промо подготовлены для всех категорий посетителей. Новичкам дарится приветственный пакет. Он включает 2 типа поощрений - 100% прибавка до 100 000 р и 1000 фриспинов. Вейджер - х45. Оборот нужно сделать за 30 дней.

Постоянным игрокам дарится кэшбэк. Размер един для всех клиентов, составляет 10%. Начисляется раз в неделю при условии ухода в минус. Отыграть подаренные средства нужно за 3 дня. При расчете кэшбэка учитываются ставки в слотах.

Акции и промо

Посетители азартной площадки могут поучаствовать в разных активностях. Им доступны:

лутбоксы за выполнение простых действий с возможность выиграть разные бонусы;

фриспины и реальные деньги за заносы в автоматах;

поощрения за выполнение миссий.

Кроме этого, предлагается поучаствовать в турнирах. Сайт подключен к глобальным ивентам, которые проводят популярные студии - Pragmatic Play, Wazdan, Spinomenal и т.п. Игроки могут войти в лидерборд и рассчитывать на получение реальных рублей.