ЕС перевел очередной транш бюджетной помощи Украине

Он составил €4,2 млрд

БРЮССЕЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Брюссель перевел очередной транш бюджетной помощи Киеву "почти в €4,2 млрд" из Фонда для Украины - программы, объемом €50 млрд, рассчитанной на период до конца 2027 года. Об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном заявлении.

"Сегодня (13 августа - прим. ТАСС) Еврокомиссия перевела почти €4,2 млрд Украине <…> из Фонда для Украины. Таким образом общее количество средств, уже выделенных из этого фонда (с начала 2024 года - прим. ТАСС), достигло €12 млрд", - сообщила ЕК.

Фонд для Украины - это программа финансирования текущих бюджетных расходов Киева объемом €50 млрд, рассчитанная до конца 2027 года. Выплаты из нее осуществляются в обмен на проведение Киевом реформ и преобразований, на которых настаивает Еврокомиссия.

Эксперты отмечают, что в 2024 году ЕС выделяет Киеву в среднем по €1,5 млрд в месяц, и если выплаты останутся на таком уровне, этих денег Еврокомиссии хватит не до конца 2027 года, а до начала 2026 года, а затем придется искать дополнительные источники финансирования.

Схема внешнего финансирования государства была опробована западными странами в Афганистане в 2002-2021 годах. В последние годы войны в Афганистане США и страны НАТО финансировали руководство этой страны на уровне примерно $4 млрд в год.