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РИА Новости

Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена

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Уничтожение скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Алаудинов: большая часть зашедших на территорию РФ сил и средств ВСУ уничтожена

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большую часть украинских войск, которые вторглись в Курскую область, уже уничтожили, все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сказал он.

По словам Алаудинова, российские войска взяли обстановку под контроль.

"Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть", — добавил командир "Ахмата".

Он отметил, что все российские подразделения сейчас "хорошими темпами" занимаются уничтожением украинских боевиков.

"Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО", — заключил Алаудинов.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 1,6 тысячи человек убитыми и ранеными, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 БМП, более 130 боевых бронированных машин, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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