Sierra Nevada восстановит самолеты PC-12 ВС Узбекистана

ЦАМТО, 13 августа. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Sierra Nevada Co. в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракта, предусматривающего возвращение к пригодному к полетам состоянию самолетов PC-12.

Стоимость контракта составляет 64,236 млн. долл. Работы будут проводиться в Узбекистане и, как ожидается, будут завершены к 7 августа 2027 года. На момент присуждения контракта подрядчику были выплачены 26,012 млн. долл.

Как заявлено, заказ размещен в рамках заключенного в 2021 году контракта FA8691-21-D-1020. Он предполагает возвращение в эксплуатацию шести самолетов PC-12, находящихся в Узбекистане, обеспечение поддержки с выездом представителей на места и логистической поддержки подрядчика.

По мнению ЦАМТО, речь может идти о самолетах, которые в 2021 году перелетели на территорию Узбекистана из Афганистана после вывода ВС США и бегства поддерживаемого ими афганского правительства. По информации МО США, в Узбекистане оказались 46 ед. угнанной авиатехники, в Таджикистане – 18 ед., включая вертолеты Ми-17, UH-60 и самолеты PC-12, C-208, AC-208 и A-29. Техника была предоставлена ВС Афганистана властями США в качестве помощи. В частности, со Sierra Nevada Corp. были заключены контракты на поставку ВС Афганистана не менее 23 самолетов PC-12 в специальных версиях, в т.ч. пять в версии самолета радиоразведки.

В 2022 году спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью "Голосу Америки" заявил, что Узбекистан намерен сохранить перелетевшую технику по соглашению с США, которые финансировали предыдущее афганское правительство. Можно предположить, что в итоге соглашение с американскими властями о передаче техники в рамках военно-технического сотрудничества было достигнуто.

Ранее США также поставили ВС Узбекистана БЛА RQ-20B "Пума", RQ-11B "Рейвн", внедорожники Polaris MRZR, ББМ "Макспро Плюс", "Кугар" и M-ATV.