Разработчик рассказал подробности модернизации самолета Як-130М

Основной целью модернизации российского учебно-боевого самолета Як-130М стало расширение его боевых возможностей. Об этом 13 августа «Известиям» рассказал заместитель главного конструктора самолета Дмитрий Попов.

«Як-130 не оснащен прицельными системами, и мы устанавливаем на самолет оптико-локационную станцию в контейнерном исполнении, бортовую радиоэлектронную станцию в носовой части и бортовой комплекс обороны для защиты угроз», — подчеркнул он.

Также инженеры расширяют номенклатуру вооружения самолета, добавляют еще четыре пушечных контейнера под его крылья, добавляют разного типа держатели, что позволит самолету нести до 16 бомб массой 100 кг. Это позволит также использовать управляемое вооружение спутниковое и лазерное.

Попов добавил, что основным базовым самолетом остается Як-130. Его можно использовать как для боевых действий, так и для обучения.

«Основные отличия — это как раз прицельные системы комплекса обороны, что позволяет его использовать уже как легкий боевой самолет», — пояснил конструктор.

По весу самолета ничего не меняется, цель модернизации — использовать старый самолет планер и начинить его новыми прицельными системами, отметил Попов. На самолет установлены оптико-локационная станция и бортовая-радиоэлектронная станция.

«В кабине мы добавляем пульты для управления новым оборудованием. Также мы обновляем прицельно-навигационный комплекс. Ставим более современный, как позволяющий взаимодействовать с новыми системами», — продолжил инженер.

Попов отметил, что идет изготовление опытных образцов самолета и комплектующих. Попов не назвал срока выпуска самолета, но специалисты работают, чтобы всё сделать в максимально короткие сроки.

Форум представил передовые образцы и уникальные разработки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. На многих стендах показаны воздушные беспилотники, в том числе и FPV-дроны, которые являются главной составляющей современных боевых действий.

Главная тема «Армии-2024» — беспилотные технологии и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На одном из стендов «Известиям» продемонстрировали полностью российский дрон, в котором из иностранных комплектующих — только микрочип.

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