Госконтракты почти на 500 млрд рублей подписали на форуме «Армия-2024»

На военно-техническом форуме «Армия-2024» были подписаны госконтракты почти на 500 млрд рублей. Об этом 13 августа сообщил начальник главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

«Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 млрд рублей», — сказал он по итогам подписания и вручения госконтрактов на полях форума.

По его словам, весь гособоронзаказ на 2024 год и 98% от объема ГОЗ-2025 уже законтрактованы, а на форуме произошло дополнительное подписание соглашений. В результате их исполнения российская армия получит более 500 единиц основных образцов вооружения и техники. Кроме того, ВС России получат около 1 млн средств поражения различного калибра.

«Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно», — подчеркнул Гуляев.

Глава Минобороны Андрей Белоусов на открытии форума «Армия-2024» назвал обеспечение армии вооружением одним из условий для достижения успеха в современных военных конфликтах, напомнил генерал-лейтенант. Гуляев добавил, что необходимо обеспечить выполнение этого условия, в том числе путем реализации госконтрактов.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России наращивается производство около 300 образцов вооружения и военной техники, особо востребованных в зоне спецоперации. По его словам, этого удается достичь благодаря модернизации и расширению мощностей, усилению кадрового потенциала, росту производительности труда на предприятиях.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний.