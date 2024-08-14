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Интерфакс-АВН

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил о возможности поставок "Искандеров" стратегическим партнерам России

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Кубинка (Московская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" получает заявки на поставку комплексов "Искандер", готов обсуждать условия сделок со стратегическими партнерами России, сообщил во вторник "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев на форуме "Армия 2024".

"Рособоронэкспорт" получает заявки на данный комплекс и готов обсуждать условия его поставки стратегическим партнерам России после оснащения собственных Вооруженных Сил", - сказал Михеев

По его словам, "Искандеры" показывают отличные результаты в ходе реальных боевых действий". "Это видят иностранные партнеры, которые внимательно наблюдают за работой российского оружия в ходе специальной военной операции", - отметил глава компании.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
КБМ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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