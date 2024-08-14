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РИА Новости

Алаудинов высказался по поводу поставленных Украине истребителей F-16

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Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Командир "Ахмата" Алаудинов: поставленные ВСУ F-16 будут уничтожены

МОСКВА, 13 августа/ Радио Sputnik. Поставленные Украине истребители F-16 будут уничтожены, как и любые другие самолеты ВСУ, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что поставленные ВСУ F-16 были замечены над подконтрольным российской армии Каховским муниципальным округом Херсонской области.

Радио Sputnik также рассказало, как Кишинев отреагировал на сообщения о размещении F-16 для ВСУ в Молдавии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
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