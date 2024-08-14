Алаудинов высказался по поводу поставленных Украине истребителей F-16

Командир "Ахмата" Алаудинов: поставленные ВСУ F-16 будут уничтожены

МОСКВА, 13 августа/ Радио Sputnik. Поставленные Украине истребители F-16 будут уничтожены, как и любые другие самолеты ВСУ, заявил командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что поставленные ВСУ F-16 были замечены над подконтрольным российской армии Каховским муниципальным округом Херсонской области.

Радио Sputnik также рассказало, как Кишинев отреагировал на сообщения о размещении F-16 для ВСУ в Молдавии.