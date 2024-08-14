ВС РФ получат станцию спутниковой связи "Сапфир-О"

Начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев вручил соответствующий контракт гендиректору АО "Научно-исследовательский внедренческий центр автоматизированных систем" Геннадию Парамонову

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Минобороны России получат в рамках гособоронзаказа станции спутниковой связи "Сапфир-О".

Соответствующий контракт на изготовление и поставку станции с вводом в эксплуатацию вручил генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев гендиректору АО "Научно-исследовательский внедренческий центр автоматизированных систем" Геннадию Парамонову.