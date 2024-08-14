Российские военные получат роботов-саперов "Уран-6"

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для очистки местности от мин в режиме дистанционного управления

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Минобороны России получит роботехнические комплексы разминирования "Уран-6" в рамках гособоронзаказа.

Контракт на поставку многофункциональных роботехнических комплексов разминирования МРТК-Р "Уран-6" вручил генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев гендиректору Специального конструкторского бюро МО РФ Денису Горскому.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" предназначен для очистки местности от мин в режиме дистанционного управления. В его состав входит автомобиль-самопогрузчик, кран-манипулятор с дополнительным оборудованием, дистанционно управляемая машина разминирования. Комплекс предназначен для разминирования полей противопехотных мин на расстоянии до 1 км, что позволяет операторам работать безопасно.