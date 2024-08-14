ГК "Элемент" предоставят кредит на 3 млрд рублей на расширение производства

Средства предоставит банк "Новиком"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Дочерний банк госкорпорации "Ростех" - "Новиком" - предоставит кредит на 3 млрд рублей российскому разработчику и производителю микроэлектроники ГК "Элемент" на развитие производства передовой электронной компонентной базы для гражданских отраслей промышленности. Соответствующее соглашение подписано на форуме "Армия-2024", сообщает пресс-служба ГК "Элемент".

"Дочерний банк госкорпорации "Ростех" "Новиком" предоставит кредит крупнейшему российскому разработчику и производителю микроэлектроники группе компаний "Элемент" на 3 млрд рублей на индивидуальных льготных условиях. В соответствии с соглашением, подписанным в ходе форума "Армия-2024", кредитные средства будут направлены на развитие производства передовой электронной компонентной базы для гражданских отраслей промышленности на предприятиях ПАО "Элемент", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, банк обеспечит финансирование деятельности ПАО "Элемент" по ставке 3% годовых в рамках профильных мер господдержки, а привлеченные средства позволят ПАО "Элемент" увеличить производство электронных компонентов на действующих предприятиях компании.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.