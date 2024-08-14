Войти
ТАСС

МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М

256
0
0
ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев вручил замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову соответствующие госконтракты на поставку

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ получат модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М с комплектом активной защиты.

Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, модернизированной боевой машины БМ-2М ТОС-1А на базовом шасси Т-80, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" генерал-полковник начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?