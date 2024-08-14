МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М

Начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев вручил замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову соответствующие госконтракты на поставку

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ получат модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М с комплектом активной защиты.

Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, модернизированной боевой машины БМ-2М ТОС-1А на базовом шасси Т-80, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" генерал-полковник начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову.