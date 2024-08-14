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ТАСС

ВС РФ получат около 1 млн единиц средств поражения по ГОЗ

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Источник изображения: Михаил Климентьев/ ТАСС

Генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолий Гуляев сообщил, что на форуме "Армия-2024" подписали госконтракты почти на 500 млрд рублей

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Госконтракты почти на 500 млрд рублей подписаны на форуме "Армия-2024". Как сообщил генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил (ВС) РФ Анатолий Гуляев, Вооруженные силы (ВС) РФ получат более 500 образцов вооружения и свыше 1 млн единиц средств поражения.

"У нас весь 2024 год в части, касающейся объема госзаказа, практически весь объем ГОЗ 2025 года (на 98% на настоящий момент) законтрактован, приняты обязательства Минобороны и предприятиями промышленности. Поэтому это дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники. Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 млрд рублей. Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений мы получим еще около 1 млн средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно", - сказал он по итогам подписания и вручения госконтрактов на полях форума.

В ходе церемонии было подписано 6 и вручено 11 государственных контрактов.

Гуляев добавил, что форум стал эффективной площадкой для конструктивного сотрудничества. "Одним из способов и форм этого сотрудничества является подписание государственных контрактов в рамках реализации гособоронзаказа", - уточнил он.

Он напомнил, что ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов в своем выступлении в ходе открытия форума назвал основные условия для достижения успеха в современных военных конфликтах. Одним из таких условий является обеспечение ВС РФ вооружением, прежде всего, высокоточным оружием, подчеркнул Гуляев. "Наша с вами совместная задача - обеспечить выполнение этого условия, в том числе и путем реализации государственных контрактов", - отметил он. 

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Минoбороны РФ
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Гособоронзаказ
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