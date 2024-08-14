Войти
Военное обозрение

«Система дистанционного минирования в миниатюре»: На форуме «Армия-2024» показали робота-минёра «Депеша»

271
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские разработчики продолжают демонстрировать в рамках форума «Армия-2024» роботизированные платформы различного назначения. Большое количество разработок в этой области представил холдинг «Высокоточные комплексы». Одной из них является робот-минер под названием «Депеша».

Представленная холдингом платформа выполнена в комплексе с системой дистанционного минирования, но полезная нагрузка может меняться, платформа универсальная и способна нести различные модули, а также использоваться в качестве наземного дрона-камикадзе для уничтожения укрепленных огневых точек противника. Платформа «Депеша» разработана тульским Конструкторским бюро приборостроения.

Представленный на форуме комплекс дистанционного минирования работает по тому же принципу, как и обычные системы. Главное — довести его до места установки мин, дальше он самостоятельно засеет минами участок местности. Применение такого комплекса обезопасит бойцов при выполнении задач по минированию.

Оператор при помощи пульта управления доводит робота до позиции и дает ему команду распространить по площади противопехотные или противотанковые мины, что машина послушно и исполняет. Это своего рода комплекс «Земледелие», только в миниатюре и с дистанционным управлением

— заявили в «Ростехе».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 14.08 05:09
  • 3671
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 05:02
  • 247
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 15:51
  • 2
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым
  • 13.08 08:45
  • 1
В Подмосковье открывается форум "Армия-2024"
  • 13.08 08:44
  • 1
Путин указал на доказанную на поле боя эффективность российских вооружений
  • 13.08 03:26
  • 0
Чего добивается Запад (по мнению некоторых)
  • 13.08 01:29
  • 0
О диверсии/провокации в Курской области "со стороны".
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?