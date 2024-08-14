«Система дистанционного минирования в миниатюре»: На форуме «Армия-2024» показали робота-минёра «Депеша»

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Российские разработчики продолжают демонстрировать в рамках форума «Армия-2024» роботизированные платформы различного назначения. Большое количество разработок в этой области представил холдинг «Высокоточные комплексы». Одной из них является робот-минер под названием «Депеша».

Представленная холдингом платформа выполнена в комплексе с системой дистанционного минирования, но полезная нагрузка может меняться, платформа универсальная и способна нести различные модули, а также использоваться в качестве наземного дрона-камикадзе для уничтожения укрепленных огневых точек противника. Платформа «Депеша» разработана тульским Конструкторским бюро приборостроения.

Представленный на форуме комплекс дистанционного минирования работает по тому же принципу, как и обычные системы. Главное — довести его до места установки мин, дальше он самостоятельно засеет минами участок местности. Применение такого комплекса обезопасит бойцов при выполнении задач по минированию.

Оператор при помощи пульта управления доводит робота до позиции и дает ему команду распространить по площади противопехотные или противотанковые мины, что машина послушно и исполняет. Это своего рода комплекс «Земледелие», только в миниатюре и с дистанционным управлением

— заявили в «Ростехе».