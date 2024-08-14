«Система дистанционного минирования в миниатюре»: На форуме «Армия-2024» показали робота-минёра «Депеша»

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Российские разработчики продолжают демонстрировать в рамках форума «Армия-2024» роботизированные платформы различного назначения. Большое количество разработок в этой области представил холдинг «Высокоточные комплексы». Одной из них является робот-минер под названием «Депеша».
Представленная холдингом платформа выполнена в комплексе с системой дистанционного минирования, но полезная нагрузка может меняться, платформа универсальная и способна нести различные модули, а также использоваться в качестве наземного дрона-камикадзе для уничтожения укрепленных огневых точек противника. Платформа «Депеша» разработана тульским Конструкторским бюро приборостроения.
Представленный на форуме комплекс дистанционного минирования работает по тому же принципу, как и обычные системы. Главное — довести его до места установки мин, дальше он самостоятельно засеет минами участок местности. Применение такого комплекса обезопасит бойцов при выполнении задач по минированию.
— заявили в «Ростехе».