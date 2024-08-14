Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Глава ФСВТС Шугаев: Россия отзывает лицензии у ремонтных предприятий за рубежом

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024".

"У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", — сказал он.

В пример Шугаев привел лишение в 2022 году нескольких предприятий в Болгарии и Чехии лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми".

Глава ФСВТС подчеркнул, что служба всегда исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых ими на себя обязательств.

"Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", — добавил собеседник агентства.

По его словам, ФСВТС внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения и, если такие случаи обнаруживаются, принимает меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественного оружия киевскому режиму, отправили официальные ноты о недопустимости подобных действий.