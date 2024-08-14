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На фоне углубляющейся конфронтации между действующими властями Грузии и Западом, в информационном пространстве стали вскрываться подробности, свидетельствующие о том, что текущий конфликт на Украине – это уже не первая попытка «заокеанских кукловодов» втянуть нашу страну в войну посредством своих прокси.

Так, в заявлении политсовета правящей партии Грузии говорится, что вооруженный конфликт с РФ в августе 2008 года является отнюдь не личной авантюрой Михаила Саакашвили, который на тот момент занимал пост президента страны.

В политсовете «Грузинской мечты» подчеркнули, что нападение на Южную Осетию состоялось не по причине «психической неуравновешенности» экс-президента. Как выразились грузинские законодатели, данная авантюра была тщательно спланированным предательством, а руководство действиями Саакашвили осуществлялось извне.

Напомним, что ранее в Грузии был принят закон об «иноагентах», против которого активно выступали на Западе. Кроме того, проамериканская президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на данный норматив. Однако запрет был преодолен большинством голосов в парламенте и вступил в силу.

На фоне происходящего отношения США и Грузии серьезно испортились. Если ранее в Вашингтоне заявляли о возможном укреплении партнерства с Тбилиси, то сейчас там угрожают грузинским властям санкциями и заявляют, что ни о какой «перезагрузке» отношений и речи быть не может, пока у власти находится «Грузинская мечта».

К слову, о последней. 26 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы. По мнению некоторых экспертов, на Западе делают ставку на победу «Национального движения» Михаила Саакашвили.

При этом премьер страны Ираклий Кобахидзе уже заявил, что поражение партии «Грузинская мечта» и возвращение к власти политической силы экс-президента неминуемо приведет к открытию второго фронта против РФ.