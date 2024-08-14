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ЦАМТО

СВ Перу планируют получить отремонтированные вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-171Ш и Ми-171Ш-П в октябре

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Ми-171Ш-П
Вертолет Ми-171Ш-П ВВС Перу в экспозиции выставки SITDEF-2017.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 13 августа. Армейская авиация Сухопутных войск Перу планирует получить отремонтированные вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-171Ш и Ми-171Ш-П в октябре текущего года.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на неофициальный источник, в Армейском центре авиационного обслуживания (CEMAE) объем работ по капитальному ремонту вертолетов Ми-8МТВ-1, Ми-171Ш и Ми-171Ш-П перуанской армии выполнен на 70%.

Капитальный ремонт, выполняемый компанией Milenium Veladi Corp, вступит в завершающую фазу в ближайшие дни после получения основных и второстепенных компонентов, а также двигателей. Предполагается, что отремонтированные винтокрылые машины после соответствующих испытательных и проверочных полетов будут возвращены в войска до конца октября.

Контракт на капитальный ремонт, необходимый в связи с истечением технического ресурса Ми-8/-17, оценивается примерно в 20,3 млн. долл. и выполняется в рамках Указа президента №067-2023-EF от 20 апреля 2023 года, согласно которому, ВВС Перу должны подготовить парк транспортной авиации в надлежащие состояние для предстоящих миссий по ликвидации последствий затяжных дождей, которые как ожидается, вызовет в стране феномен Эль-Ниньо.

Капитальный ремонт, который проводится на мощностях CEMAE, расположенных в Ла-Хойе (провинция Арекипа), включает, среди прочего, продление ресурса вертолетов на 2000 часов налета или 8 лет эксплуатации. Процесс должен позволить CEMAE через совместное предприятие с Milenium Veladi Corp, а, следовательно, и с российскими производителями, получить сертификацию производителя.

Капитальный ремонт проходят следующие вертолеты перуанской армейской авиации:

- Ми-8МТВ-1. Регистрационный номер EP-654, серийный номер 96141. Изготовлен в 1993 году. Был приобретен в конце 1994 года и введен в эксплуатацию в марте 1995 года. Последний капитальный ремонт проводился в октябре 2010 года. Налет – 3651 часов.

- Ми-171Ш. Регистрационный номер EP-666. Заводской номер 171Sh.00.604.15-43.U. Изготовлен в 2011 году. Входил в партию из шести Ми-171Ш и двух Ми35П, приобретенных в июле 2010 года по контракту на сумму 107,9 млн. долл. Налет – около 2470 часов.

- Ми-171Ш-П. Регистрационный номер EP-669. Изготовлен в 2014 году. Входил в состав 24 Ми-171Ш-П, приобретенных в декабре 2013 года в рамках контракта на сумму 528,5 млн. долл. Прибыл в Перу в декабре 2014 года. Налет – около 2000 часов.

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Страны
Перу
Продукция
Ми-17
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
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